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EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Krzysztof Kowalski, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
82.40 EUR 1.90 EUR 2.36 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.07.2026 / 16:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Krzysztof
Nachname(n): Kowalski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Joanna
Nachname(n): Kowalska
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI
529900EGQZ79V21LBL44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006083405

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
78,10 EUR 156,20 EUR
78,10 EUR 23.664,30 EUR
78,10 EUR 4.217,40 EUR
78,10 EUR 4.373,60 EUR
78,10 EUR 1.640,10 EUR
78,20 EUR 3.910,00 EUR
78,20 EUR 1.642,20 EUR
78,20 EUR 8.602,00 EUR
78,20 EUR 2.580,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
78,1329 EUR 50.786,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
LEI Code: 529900EGQZ79V21LBL44



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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DatumRatingAnalyst
26.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
22.06.26 HORNBACH Halten DZ BANK
22.06.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank