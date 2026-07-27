EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Krzysztof Kowalski, Kauf
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|LEI Code:
|529900EGQZ79V21LBL44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106198 29.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.05.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank