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EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
32.55 EUR 1.25 EUR 3.99 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.11.2026 / 13:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Haupt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
init innovation in traffic systems SE

b) LEI
391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
32,0000 EUR 176.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
32,0000 EUR 176.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Stuttgart
MIC: XSTU


04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet: www.initse.com
LEI Code: 391200ZOAI9BOLGC1D37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107792  04.11.2026 CET/CEST



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init innovation in traffic systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für init innovation in traffic systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
04.09.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.