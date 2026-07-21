EQS-DD: InnoTec TSS AG: GLI Beteiligungsgesellschaft mbH, Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungsgesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|InnoTec TSS AG
|Grunerstraße 62
|40239 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.innotectss.de
|LEI Code:
|391200OUIDGMRWPH1L32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106188 28.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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