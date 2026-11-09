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EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: Stefan Brendgen, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Instone Real Estate Group AG
5.72 EUR 0.20 EUR 3.62 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 15:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): Brendgen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Instone Real Estate Group SE

b) LEI
391200DINUIRPDZQHX03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,627100 EUR 28.135,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,6271 EUR 28.135,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.instone.de
LEI Code: 391200DINUIRPDZQHX03



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107860  09.11.2026 CET/CEST





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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Instone Real Estate Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.12.25 Instone Real Estate Group Hold Deutsche Bank AG
08.11.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG
07.11.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
28.10.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
09.05.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG

Information

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