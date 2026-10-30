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EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
89.25 EUR -0.40 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2026 / 16:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Bernd
Nachname(n): Spies

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
88,95 EUR 49.456,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
88,95 EUR 49.456,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: European Investor Exchange
MIC: XHAN


30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet: ir.knorr-bremse.com
LEI Code: 5299001GRRO0Z25YZT52



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107712  30.10.2026 CET/CEST





Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News

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Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:46 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:21 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
08:41 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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