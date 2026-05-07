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EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, Kauf

18.05.26 16:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
102,10 EUR -0,20 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 16:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Bernd
Nachname(n): Spies

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Aggregierte Informationen angepasst

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
103,2 EUR 1.857,60 EUR
103,4 EUR 6.617,60 EUR
103,4 EUR 9.202,60 EUR
103,3 EUR 6.404,60 EUR
102,8 EUR 514,00 EUR
102,8 EUR 102,80 EUR
102,8 EUR 6.682,00 EUR
102,8 EUR 308,40 EUR
102,7 EUR 1.129,70 EUR
102,7 EUR 1.437,80 EUR
102,8 EUR 2.261,60 EUR
102,7 EUR 616,20 EUR
102,7 EUR 410,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
103,15 EUR 37.545,70 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet: ir.knorr-bremse.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104970  18.05.2026 CET/CEST





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08.05.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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