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EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition: Acquisition through tender under the mandatory offer published by ENNOCONN Corporation on 29 June 2026. This notification relates to the ...

Werte in diesem Artikel
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Kontron
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.07.2026 / 18:55 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: ENNOCONN CORPORATION

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Fu-Chuan
Last name(s): Chu
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Acquisition: Acquisition through tender under the mandatory offer published by ENNOCONN Corporation on 29 June 2026. This notification relates to the shares referred to in the notification published today pursuant to Section 23(1), first sentence, No. 1 of the German Securities Acquisition and Takeover Act (‘WpÜG’), excluding those 350, 000 shares that were already disclosed in a separate Directors’ Dealings notification dated 8 July 2026. The date of the transaction stated in this notification refers to the reporting reference date in accordance with the WpÜG notification, namely 12 July 2026 at 18:00 CEST.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
23.5 EUR 300,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
23.5000 EUR 300,000.0000 Units

e) Date of the transaction
12/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


13.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com



 
End of News EQS News Service




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106022  13.07.2026 CET/CEST





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DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research