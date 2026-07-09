EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition: Acquisition through tender under the mandatory offer published by ENNOCONN Corporation on 29 June 2026. This notification relates to the ...
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3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
13.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|End of News
|EQS News Service
|
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106022 13.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
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|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron Buy
|Warburg Research