DAX 25.155 +0,6%ESt50 6.317 +0,5%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,56 -3,0%Nas 25.749 -0,3%Bitcoin 57.714 -1,1%Euro 1,1411 +0,1%Öl 94,2 +3,5%Gold 4.134 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition through tender in the mandatory tender offer published by ENNOCONN Corporation on June 29, 2026. This notification relates to the shares ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23.04 EUR 0.02 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.07.2026 / 19:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: ENNOCONN CORPORATION

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Fu-Chuan
Last name(s): Chu
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Acquisition through tender in the mandatory tender offer published by ENNOCONN Corporation on June 29, 2026. This notification relates to the shares specified in the notification published today pursuant to Section 23(1), first sentence, No. 1 of the German Securities Acquisition and Takeover Act (“WpÜG”), excluding those shares for which Directors’ Dealings notifications have already been filed upon their tender. The transaction date specified in this announcement refers to the reporting deadline set forth in the WpÜG announcement, namely July 21, 2026, at 18:00 CEST.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
23.5 EUR 198,651 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
23.5000 EUR 198,651.0000 Units

e) Date of the transaction
21/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


22.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433



 
End of News EQS News Service




Werbung

106142  22.07.2026 CET/CEST





Aktuelle Kontron Aktie News

Werbung

Kontron Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research