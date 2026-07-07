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EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Purchase through the tender of shares in response to the mandatory tender offer made by ENNOCONN Corporation to the shareholders of Kontron AG on June ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.07.2026 / 20:24 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: ENNOCONN CORPORATION

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Fu-Chuan
Last name(s): Chu
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Purchase through the tender of shares in response to the mandatory tender offer made by ENNOCONN Corporation to the shareholders of Kontron AG on June 29, 2026

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
23.5 EUR 100,000 Units
23.5 EUR 120,000 Units
23.5 EUR 30,000 Units
23.5 EUR 100,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
23.5000 EUR 350,000.0000 Units

e) Date of the transaction
06/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


08.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com



 
End of News EQS News Service




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105988  08.07.2026 CET/CEST





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DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research