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EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy

22.06.26 19:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,62 EUR 0,02 EUR 0,08%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.06.2026 / 19:40 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hannes
Last name(s): Niederhauser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
15.30 EUR 120,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
15.3000 EUR 120,000.0000 Units

e) Date of the transaction
19/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


22.06.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com



 
End of News EQS News Service




105692  22.06.2026 CET/CEST





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