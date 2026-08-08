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EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy

Werte in diesem Artikel
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Kontron
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

10.08.2026 / 14:52 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hannes
Last name(s): Niederhauser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
21.77 EUR 3,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
21.7700 EUR 3,000.0000 Units

e) Date of the transaction
10/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULATED MARKET
MIC: XETR


10.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433



 
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106436  10.08.2026 CET/CEST





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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.08.26 Kontron Buy Warburg Research
06.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research