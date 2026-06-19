DAX25.140 +0,6%Est506.311 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 +2,5%Nas26.177 -1,3%Bitcoin56.236 +1,8%Euro1,1424 -0,4%Öl78,01 -3,0%Gold4.191 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX schließt im Plus - 25.000er-Marke hält -- US-Börsen uneins -- RWE, Brenntag, HOCHTIEF, Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Brenntag-Aktie zieht an: Starke Nachfrage veranlasst Prognoseanhebung für 2026 Brenntag-Aktie zieht an: Starke Nachfrage veranlasst Prognoseanhebung für 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf

22.06.26 19:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,62 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.06.2026 / 19:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hannes
Nachname(n): Niederhauser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,30 EUR 120.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,3000 EUR 120.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
19.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105692  22.06.2026 CET/CEST





Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
11.06.2026Kontron BuyWarburg Research
08.05.2026Kontron BuyWarburg Research
07.05.2026Kontron KaufenDZ BANK
07.05.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2026Kontron BuyWarburg Research
08.05.2026Kontron BuyWarburg Research
07.05.2026Kontron KaufenDZ BANK
07.05.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen