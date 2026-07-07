EQS-DD: Kontron AG: Philipp Schulz, Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026
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Werte in diesem Artikel
Aktien
23.08 EUR 0.08 EUR 0.35 %
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a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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105986 08.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
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|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron Buy
|Warburg Research