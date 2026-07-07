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EQS-DD: Kontron AG: Philipp Schulz, Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.07.2026 / 20:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Philipp
Nachname(n): Schulz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,5 EUR 30.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,5000 EUR 30.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
06.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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105986  08.07.2026 CET/CEST





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DatumRatingAnalyst
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08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research