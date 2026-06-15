EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LAIQON AG
|An der Alster 42
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://laiqon.com
|LEI Code:
|391200MMIN9EPH3GOD16
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106026 14.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf LAIQON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LAIQON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle LAIQON Aktie News
LAIQON Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LAIQON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.04.26
|LAIQON Kaufen
|SMC Research
|01.04.26
|LAIQON Kaufen
|GBC
|31.03.26
|LAIQON Kaufen
|SMC Research
|04.12.25
|LAIQON Kaufen
|SMC Research
|05.09.25
|LAIQON Kaufen
|SMC Research