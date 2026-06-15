DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,1%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,33 +2,1%Nas 26.093 +0,8%Bitcoin 56.700 +3,7%Euro 1,1431 +0,4%Öl 85,0 +2,0%Gold 4.061 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
LAIQON AG
4.41 EUR -0.01 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.07.2026 / 18:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Plate & Cie. GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12UP29

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,54 EUR 454,00 EUR
4,49 EUR 3.627,92 EUR
4,50 EUR 9,00 EUR
4,50 EUR 1.656,00 EUR
4,54 EUR 145,28 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,4979 EUR 5.892,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://laiqon.com
LEI Code: 391200MMIN9EPH3GOD16



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




Werbung

106032  14.07.2026 CET/CEST





Aktuelle LAIQON Aktie News

Werbung

LAIQON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LAIQON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.04.26 LAIQON Kaufen SMC Research
01.04.26 LAIQON Kaufen GBC
31.03.26 LAIQON Kaufen SMC Research
04.12.25 LAIQON Kaufen SMC Research
05.09.25 LAIQON Kaufen SMC Research