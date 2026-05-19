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EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, KAUF Schuldtitel ISIN: DE000A460QG9 Zeichnung von Stück [376] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im ...

28.05.26 18:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LAIQON AG
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.05.2026 / 18:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Plate Verwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A460QG9

b) Art des Geschäfts
KAUF Schuldtitel ISIN: DE000A460QG9 Zeichnung von Stück [376] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 der LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung von (i) Stück [751] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 und (ii) Stück [4] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00. Neben dieser Zeichnung zeichnet die Meldepflichtige im Rahmen der gemischten Sachkapitalerhöhung Stück [124000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) (siehe hierzu gesonderte Mitteilung). Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf sämtliche eingebrachten Teil-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR [32.005,39] gezahlt.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://laiqon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105208  28.05.2026 CET/CEST





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