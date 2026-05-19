EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [1] Teil-Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.05.2026 / 18:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Plate Verwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Achim Nachname(n): Plate Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

LAIQON AG

b) LEI

391200MMIN9EPH3GOD16

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000A4DFUP9

b) Art des Geschäfts

VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A4DFUP9 Abgang von Stück [1] Teil-Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 im Wege der Einbringung in die LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung. Als Gegenleistung zeichnet die Meldepflichtige Stück [16.000] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf die eingebrachte Teil-Schuldverschreibung in Höhe von insgesamt EUR [1.793,15] gezahlt.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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