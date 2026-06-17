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EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf

19.06.26 12:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
52,85 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.06.2026 / 12:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lars
Nachname(n): von Lackum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LEG Immobilien SE

b) LEI
391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
52,25 EUR 20.900,00 EUR
52,25 EUR 18.705,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
52,2500 EUR 39.605,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.leg-se.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105616  19.06.2026 CET/CEST





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