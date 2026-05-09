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EQS-DD: Leifheit Aktiengesellschaft: Stefan De Loecker, Kauf

02.06.26 18:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LEIFHEIT AG
17,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.06.2026 / 18:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): De Loecker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Leifheit Aktiengesellschaft

b) LEI
529900DBX574P554QO57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006464506

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,70 EUR 44.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,70 EUR 44.250,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Deutschland
Internet: www.leifheit-group.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105326  02.06.2026 CET/CEST





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