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EQS-DD: Lenzing AG: B&C KB Holding GmbH, Erwerb: Erwerb von Aktien durch Ausübung vonBezugsrechten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenzing AG
10.54 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.10.2026 / 13:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: B&C KB Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Patrick
Nachname(n): Lackenbucher
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Lenzing AG

b) LEI
529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000644505

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Erwerb von Aktien durch Ausübung vonBezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,65 EUR 8.689.086 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,6500 EUR 8.689.086,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
22.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107630  23.10.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
09.11.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
11.05.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
23.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
21.03.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
09.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG

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