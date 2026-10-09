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EQS-DD: Lenzing AG: Georg Kasperkovitz, Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenzing AG
10.44 EUR -0.72 EUR -6.45 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 10:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Georg
Nachname(n): Kasperkovitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Lenzing AG

b) LEI
529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: AT0000A3XCR6

b) Art des Geschäfts
Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0 EUR 18.180 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,0000 EUR 18.180,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


09.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107452  09.10.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
09.11.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
11.05.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
23.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
21.03.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
09.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG

Information

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