EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Internet:
|www.lpkf.com
|LEI Code:
|529900BCQXUJL7J96G45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106168 24.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Rating
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|Tesla Halten
|DZ BANK