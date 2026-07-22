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EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.07.2026 / 09:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Peter
Nachname(n): Mümmler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LPKF Laser & Electronics SE

b) LEI
529900BCQXUJL7J96G45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006450000

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,00 EUR 21.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,00 EUR 21.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETA


24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Internet: www.lpkf.com
LEI Code: 529900BCQXUJL7J96G45



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106168  24.07.2026 CET/CEST





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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK