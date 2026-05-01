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EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Stefan Golling, buy

13.05.26 14:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
469,40 EUR -4,00 EUR -0,84%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.05.2026 / 14:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Stefan
Last name(s): Golling

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
475.90 EUR 16,656.50 EUR
476.00 EUR 40,460.00 EUR
476.10 EUR 36,183.60 EUR
476.20 EUR 26,667.20 EUR
476.30 EUR 33,817.30 EUR
476.40 EUR 26,678.40 EUR
476.50 EUR 19,536.50 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
476.1893 EUR 199,999.5000 EUR

e) Date of the transaction
12/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


13.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com



 
End of News EQS News Service




104838  13.05.2026 CET/CEST





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