EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Stefan Golling, buy

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 13.05.2026 / 14:15 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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