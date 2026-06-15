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EQS-DD: Masterflex SE: BBC GmbH, Sale The fixed purchase price is EUR 14.00 per share. Earn-out: The purchase price will be increased by EUR 1.00 per share if the 100-day average trading price of ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
Masterflex SE
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.07.2026 / 12:53 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: BBC GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Andreas
Last name(s): Bastin
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Masterflex SE

b) LEI
529900F7WN69SXTGTM29 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005492938

b) Nature of the transaction
Sale The fixed purchase price is EUR 14.00 per share. Earn-out: The purchase price will be increased by EUR 1.00 per share if the 100-day average trading price of the share as of 31 December 2028 is EUR 17.00 or higher. The earn-out is payable on 16 January 2029.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
14.0000 EUR 9,029,300.0000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
14.0000 EUR 9,029,300.0000 EUR

e) Date of the transaction
06/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


08.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany
Internet: www.MasterflexGroup.com



 
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105976  08.07.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.05.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
01.04.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
11.03.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
06.11.25 Masterflex SE Kaufen SMC Research
12.08.25 Masterflex SE Kaufen SMC Research