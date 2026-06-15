EQS-DD: Masterflex SE: BBC GmbH, Sale The fixed purchase price is EUR 14.00 per share. Earn-out: The purchase price will be increased by EUR 1.00 per share if the 100-day average trading price of ...
Werte in diesem Artikel
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Germany
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
105976 08.07.2026 CET/CEST
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Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Masterflex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Masterflex Aktie News
Masterflex Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Masterflex nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.26
|Masterflex SE Kaufen
|SMC Research
|01.04.26
|Masterflex SE Kaufen
|SMC Research
|11.03.26
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|06.11.25
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|12.08.25
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