DAX 24.928 -2,1%ESt50 6.203 -1,8%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 8,13 -3,4%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 54.443 -2,0%Euro 1,1406 -0,0%Öl 78,2 +3,0%Gold 4.054 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-DD: Masterflex SE: BBC GmbH, Verkauf Der Fixkaufpreis beträgt EUR 14,00 je Aktie Besserungsschein: Erhöhung um EUR 1,00 je Aktie, sofern der 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie zum ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
Masterflex SE
14.35 EUR -0.05 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.07.2026 / 12:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: BBC GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Andreas
Nachname(n): Bastin
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Masterflex SE

b) LEI
529900F7WN69SXTGTM29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005492938

b) Art des Geschäfts
Verkauf Der Fixkaufpreis beträgt EUR 14,00 je Aktie Besserungsschein: Erhöhung um EUR 1,00 je Aktie, sofern der 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie zum 31.12.2028 bei EUR 17,00 oder höher liegt. Fälligkeit des Besserungsscheins: 16. Januar 2029

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,0000 EUR 9.029.300,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,0000 EUR 9.029.300,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Internet: www.MasterflexGroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




Werbung

105976  08.07.2026 CET/CEST





Aktuelle Masterflex Aktie News

Werbung

Masterflex Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Masterflex nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.05.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
01.04.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
11.03.26 Masterflex SE Kaufen SMC Research
06.11.25 Masterflex SE Kaufen SMC Research
12.08.25 Masterflex SE Kaufen SMC Research