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EQS-DD: MAX Automation SE: Günther Holding SE, Verpfändung von 7.400.000 Stu¨ckaktien der MAX Automation SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts

Werte in diesem Artikel
Aktien
MAX Automation SE
2.31 EUR 0.11 EUR 5.00 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2026 / 22:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Günther Holding SE

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Jaster
Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MAX Automation SE

b) LEI
391200LVVLZVDYZGZB05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2DA588

b) Art des Geschäfts
Verpfändung von 7.400.000 Stu¨ckaktien der MAX Automation SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
04.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX Automation SE
Steinhöft 11
20459 Hamburg
Deutschland
Internet: www.maxautomation.com
LEI Code: 391200LVVLZVDYZGZB05



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107840  06.11.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.11.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
13.08.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
22.06.12 MAX Automation halten Der Aktionär
11.06.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
26.04.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG

Information

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