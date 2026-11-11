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EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mayr-Melnhof Karton AG
74.20 EUR -1.90 EUR -2.50 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2026 / 17:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Peter
Nachname(n): Oswald

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI
5299001AMHDLKUM80611 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000938204

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
73,7183 EUR 2.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
73,7183 EUR 2.000 Stück

e) Datum des Geschäfts
11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet: www.mm.group
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611



 
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107956  11.11.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.11.12 Mayr-Melnhof Karton kaufen Öko Invest
21.08.12 Mayr-Melnhof Karton buy UBS AG
09.08.12 Mayr-Melnhof Karton buy UBS AG
27.03.12 Mayr-Melnhof Karton kaufen Öko Invest
16.03.12 Mayr-Melnhof Karton halten Erste Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.