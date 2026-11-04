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EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Adi Drotleff, Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mensch und Maschine Software SE
33.45 EUR -0.10 EUR -0.30 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.11.2026 / 15:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Adi
Nachname(n): Drotleff

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mensch und Maschine Software SE

b) LEI
391200KPS0L1YQ88JY41 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006580806

b) Art des Geschäfts
Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den Aktienkurs am Ausgabetag
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,48 EUR 7.975,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,4800 EUR 7.975,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Deutschland
Internet: www.mum.de
LEI Code: 391200KPS0L1YQ88JY41



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107798  04.11.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
21.10.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
23.07.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
27.04.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
20.03.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
13.02.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research

Information

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