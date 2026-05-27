EQS-DD: Mountain Alliance AG: Mountain Street Capital GmbH, Erwerb durch Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
09.06.26 09:33 Uhr
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a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
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a) Name
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a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
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d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105400 09.06.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung