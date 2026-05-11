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EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf

18.05.26 11:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
267,10 EUR -5,90 EUR -2,16%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 11:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Silke
Nachname(n): Maurer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MTU Aero Engines AG

b) LEI
529900807L67JY81RD65 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
280,00 EUR 4.200,00 EUR
280,00 EUR 3.640,00 EUR
279,90 EUR 41.145,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
279,9160 EUR 48.985,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: GETTEX - MM Munich
MIC: MUNC


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet: www.mtu.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104944  18.05.2026 CET/CEST





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01.05.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
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30.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
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30.04.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
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05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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