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EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Dr.-Ing. Kristian Schleede, Verkauf

24.06.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
29,20 EUR -0,10 EUR -0,34%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.-Ing.
Vorname: Kristian
Nachname(n): Schleede

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI
391200NWMO6NLQFSCU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2NB650

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,15 EUR 87.041,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,1500 EUR 87.041,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: UBS Europe SE Systematic Internaliser
MIC: UBSI


24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet: www.mutares.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105732  24.06.2026 CET/CEST





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