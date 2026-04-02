DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +0,4%Nas23.595 +1,8%Bitcoin63.804 +0,6%Euro1,1797 +0,4%Öl95,12 -2,9%Gold4.815 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX schließt über 24.000-Punkte-Marke --Heideldruck profitiert von Fantasie im Drohnengeschäft -- JPMorgan, Citi, Intel, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Bitcoin im Fokus
Top News
Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Finanzwelt vor Schock? Experte warnt vor historischer Korrektur - und setzt auf Bitcoin Finanzwelt vor Schock? Experte warnt vor historischer Korrektur - und setzt auf Bitcoin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Julia Friedrich, Gewährung von 6.000 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

14.04.26 18:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
25,60 EUR 0,65 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.04.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Julia
Nachname(n): Friedrich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Mark
Nachname(n): Friedrich
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI
391200NWMO6NLQFSCU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A41YEC7

b) Art des Geschäfts
Gewährung von 6.000 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
09.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet: www.mutares.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104394  14.04.2026 CET/CEST





Nachrichten zu Mutares

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Mutares BuyWarburg Research
16.03.2026Mutares BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mutares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen