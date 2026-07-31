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EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der Verpfändung von 200.000 Aktien der Nagarro SE durch Lantano Beteiligungen GmbH im Zusammenhang mit der Beendigung des ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.08.2026 / 18:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Carl Georg
Nachname(n): Dürschmidt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Verpfändung von 200.000 Aktien der Nagarro SE durch Lantano Beteiligungen GmbH im Zusammenhang mit einem Terminverkauf und Call Spread- sowie Finanzierungsgeschäft

b) Art des Geschäfts
Beendigung der Verpfändung von 200.000 Aktien der Nagarro SE durch Lantano Beteiligungen GmbH im Zusammenhang mit der Beendigung des Terminverkaufs und Call Spread- sowie Finanzierungsgeschäfts.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
03.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com
LEI Code: 9845008396BA67DA9B37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106242  04.08.2026 CET/CEST





Aktuelle Nagarro Aktie News

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
15.05.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nagarro SE Buy Warburg Research