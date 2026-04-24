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EQS-DD: Nakiki SE: Wegerich UG, Verkauf

26.04.26 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
0,37 EUR 0,03 EUR 10,12%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.04.2026 / 18:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Wegerich UG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Wegerich
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nakiki SE

b) LEI
391200QX3JB9AM3VJG21 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000WNDL300

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,34 EUR 45.900 EUR
0,34 EUR 45.900 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,3400 EUR 91.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


26.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://nakikifinance.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104520  26.04.2026 CET/CEST





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