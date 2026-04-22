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EQS-DD: NanoRepro AG: Dr. Olaf Stiller, Kauf

25.05.26 17:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NanoRepro AG
1,59 EUR 0,02 EUR 0,95%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.05.2026 / 17:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Olaf
Nachname(n): Stiller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NanoRepro AG

b) LEI
3912008FCA63AGIMEV74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006577109

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,55 EUR 3.895,00 EUR
1,59 EUR 382,00 EUR
1,59 EUR 723,00 EUR
1,59 EUR 5.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,5742 EUR 10.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


25.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
Deutschland
Internet: www.nanorepro.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105090  25.05.2026 CET/CEST





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