EQS-DD: NORMA Group SE: Mark Wilhelms, Verkauf
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106888 03.09.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle NORMA Group Aktie News
NORMA Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.26
|NORMA Group SE Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group SE Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|NORMA Group SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG