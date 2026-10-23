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EQS-DD: OHB SE: Daniela Schmidt, Zuteilung von 2.439 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten) zu einem vertraglich festgelegten, von der ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
209.00 EUR 1.00 EUR 0.48 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Daniela
Nachname(n): Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
OHB SE

b) LEI
391200Y9EA2FRAPKRQ70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005936124

b) Art des Geschäfts
Zuteilung von 2.439 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten) zu einem vertraglich festgelegten, von der Führungskraft nicht beeinflussbaren Termin.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.ohb.de
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107608  23.10.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
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29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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