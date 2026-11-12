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EQS-DD: PATRIZIA SE: First Capital Partner GmbH, Interessewahrende Order zum börslichen und außerbörslichen Kauf von insgesamt bis zu 8.687.276 Aktien der PATRIZIA SE zu einem Preis von ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7.76 EUR 1.43 EUR 22.59 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 20:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: First Capital Partner GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Wolfgang
Nachname(n): Egger
Position: Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Order zum börslichen und außerbörslichen Kauf von insgesamt bis zu 8.687.276 Aktien der PATRIZIA SE zu einem Preis von maximal EUR 8,20 je Aktie im Zeitraum vom 12.11.2026 bis zum dritten Handelstag vor Gestattung der Ange-botsunterlage durch die Bafin (die voraussichtlich in der zweiten Dezemberhälfte erfolgt)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag
LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107966  12.11.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:16 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 PATRIZIA SE Kaufen DZ BANK
10.11.26 PATRIZIA SE Buy Warburg Research
21.09.26 PATRIZIA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.