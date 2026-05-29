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EQS-DD: PFISTERER Holding SE: Johannes Linden, Verkauf

29.05.26 22:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfisterer
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 22:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Johannes
Nachname(n): Linden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PFISTERER Holding SE

b) LEI
529900APPYG9TGZYS639 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PFSE212

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
100,25 EUR 3.007.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
100,25 EUR 3.007.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.05.2026; UTC±0

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Internet: www.pfisterer.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105238  29.05.2026 CET/CEST





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