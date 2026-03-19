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EQS-DD: ProCredit Holding AG: Eriola Bibolli, Kauf

16.04.26 08:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8,57 EUR 0,13 EUR 1,54%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.04.2026 / 08:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Eriola
Nachname(n): Bibolli

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ProCredit Holding AG

b) LEI
529900LIN8L1K9MLTR09 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006223407

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,24 EUR 5.758,16 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,2400 EUR 5.758,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.04.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProCredit Holding AG
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.procredit-holding.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104424  16.04.2026 CET/CEST





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