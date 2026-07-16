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EQS-DD: PSI Software SE: Ingo Fick, Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die ...

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Aktien
PSI Software AG
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.07.2026 / 12:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ingo
Nachname(n): Fick

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PSI Software SE

b) LEI
529900OS5AIRXC3T2J37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0HMWM7

b) Art des Geschäfts
Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der PSI Sofware SE

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,00 EUR 6.300,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,0000 EUR 6.300,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet: www.psi.de
LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37



 
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106096  17.07.2026 CET/CEST





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DatumRatingAnalyst
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