EQS-DD: PSI Software SE: Ingo Fick, Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.psi.de
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106096 17.07.2026 CET/CEST
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|Rating
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|17.11.25
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|GSC Research GmbH
|06.08.25
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