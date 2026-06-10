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EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Kauf

01.07.26 20:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
26,88 EUR 0,32 EUR 1,20%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.07.2026 / 20:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Arthur
Nachname(n): Höld

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PUMA SE

b) LEI
529900GRZ2BQY5ZM9N49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
ISIN: DE000LB646F4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.010,00 EUR 101.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.010,0000 EUR 101.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.puma.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105882  01.07.2026 CET/CEST





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26.06.2026PUMA SE HaltenDZ BANK
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16.06.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.06.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.05.2026PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
05.03.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.06.2026PUMA SE HaltenDZ BANK
24.06.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
16.06.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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