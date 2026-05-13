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EQS-DD: q.beyond AG: Nora Wolters, Kauf

19.05.26 16:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
3,60 EUR 0,04 EUR 1,12%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.05.2026 / 16:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Nora
Nachname(n): Wolters

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
q.beyond AG

b) LEI
529900DGVITE7A2L5G12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YDG0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,62 EUR 20.272,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,62 EUR 20.272,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE
MIC: XHAM


19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Köln
Deutschland
Internet: www.qbeyond.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105000  19.05.2026 CET/CEST





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