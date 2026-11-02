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EQS-DD: Rational AG: HONUA Natur & Mensch Stiftung, Widmung/Schenkung (Zugang) von 350.000 Aktien der RATIONAL AG

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
637.50 EUR 13.00 EUR 2.08 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.11.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: HONUA Natur & Mensch Stiftung

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Christoph
Nachname(n): Lintz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RATIONAL Aktiengesellschaft

b) LEI
529900K139N6UFJ1A758 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007010803

b) Art des Geschäfts
Widmung/Schenkung (Zugang) von 350.000 Aktien der RATIONAL AG

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
Internet: www.rational-online.com
LEI Code: 529900K139N6UFJ1A758



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107748  02.11.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.