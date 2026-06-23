EQS-DD: Readcrest Capital AG: Obotritia Capital KGaA, buy
Werte in diesem Artikel
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
06.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Readcrest Capital AG
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.readcrest.com
|End of News
|EQS News Service
|
105940 06.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Readcrest Capital Aktie News
Readcrest Capital Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Readcrest Capital nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.06
|Business Media China weiteres Potenzial
|Prior Börse
|21.11.05
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|Independent Research
|19.10.05
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|Independent Research
|07.10.05
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|Independent Research
|06.09.05
|Business Media China kaufen
|Independent Research