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EQS-DD: Readcrest Capital AG: Obotritia Capital KGaA, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Readcrest Capital AG
1.40 EUR 0.08 EUR 6.06 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.07.2026 / 20:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Obotritia Capital KGaA

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Rolf
Nachname(n): Elgeti
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Readcrest Capital AG

b) LEI
8945004D7BZ2T9FUK105 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LE3J1

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,50 EUR 27.900,00 EUR
1,50 EUR 1.125,00 EUR
1,50 EUR 975,00 EUR
1,49 EUR 238.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,4911 EUR 268.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Deutschland
Internet: www.readcrest.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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105940  06.07.2026 CET/CEST





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