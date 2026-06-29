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EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine außerbörsliche Übertragung von Aktien im Rahmen einer familieninternen Umstrukturierung von ...

30.06.26 17:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
69,10 EUR 0,40 EUR 0,58%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.06.2026 / 17:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Koehler Invest N.V.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael Stephan Rolf
Nachname(n): Köhler
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI
529900JK6UXHY1YKZ082 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts
Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine außerbörsliche Übertragung von Aktien im Rahmen einer familieninternen Umstrukturierung von Beteiligungen und nicht um einen Verkauf von Aktien über den Markt.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
64,40 EUR 772.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
64,4000 EUR 772.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Internet: www.redcare-pharmacy.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105838  30.06.2026 CET/CEST





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