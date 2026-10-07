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EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.10.2026 / 20:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Addendum Invest FlexKapG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Philip
Nachname(n): Pauer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.850,00 EUR 650,00 Stück
1.500,00 EUR 50,00 Stück
1.500,00 EUR 116,00 Stück
1.600,00 EUR 250,00 Stück
1.850,00 EUR 270,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.759,7305 EUR 1.336,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
07.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
Österreich
Internet: reploid.eu
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107398  07.10.2026 CET/CEST





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