EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
Werte in diesem Artikel
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.schaeffler.com
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|End of News
|EQS News Service
|
106522 12.08.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Schaeffler Aktie News
Schaeffler Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG