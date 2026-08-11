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EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
7.47 EUR 0.18 EUR 2.47 %
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

12.08.2026 / 10:26 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Astrid
Last name(s): Fontaine

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Schaeffler AG

b) LEI
549300Q7E782X7GC1P43 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000SHA0100

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
7.382433 EUR 59,856.77 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
7.3824 EUR 59,856.77 EUR

e) Date of the transaction
11/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


12.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.schaeffler.com
LEI Code: 549300Q7E782X7GC1P43



 
End of News EQS News Service




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106522  12.08.2026 CET/CEST





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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Schaeffler Neutral UBS AG