EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.schaeffler.com
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106522 12.08.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Schaeffler Aktie News
Schaeffler Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG